Путин смягчил уголовное наказание по статье об экстремизме

Львиную долю уголовных дел об экстремизме заводят именно за публикации в интернете.

Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса. Так, согласно законопроекту, уголовная ответственность будет наступать, только если нарушение совершено более одного раза в течение года, передает РИА Новости.

В действующей редакции статьи уголовное дело может возбуждаться и в отношении человека, ни разу не привлекавшегося за возбуждение вражды в административном порядке.

Отмечается, что эта инициатива призвана исключить случаи привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Госдума рассмотрит поправки 8 октября.

По статистике Генпрокуратуры, львиную долю уголовных дел об экстремизме заводят именно за публикации в интернете. Так, в прошлом году Сети касались 75% дел по этой статье.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018-го завели сотни уголовных дел по этому составу. Одно из самых известных — дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до пяти лет лишения свободы за картинки, опубликованные в соцсети.

"Административная преюдиция недопустима"

Депутат Юрий Синельщиков заявил, что в целом поддерживает инициативу президента, но выступает против административной преюдиции.

"То есть совершил административный проступок и потом снова за административный проступок тебя привлекут. Это нехорошее явление. Это повторное совершение административного проступка, которое перерастает в уголовное преступление — такая практика была осуждена в начале 90-х годов совершенно правильно", — заявил он.

По словам парламентария, "главная беда" на практике заключается в том, что первый проступок не расследуется в уголовно-правовом порядке — в административном порядке дается оценка человеку.

"Когда совершается второй проступок, первый не расследуется, берется все на веру. Этот упрощенный порядок ложится в основу приговора. Это нельзя делать", — заключил Синельщиков.

"За мысли наказывать нельзя"

В свою очередь, партнер юридической компании Polegis Сергей Кормилицин заявил, что уголовная ответственность по статье об экстремизме — во многих случаях чрезмерное наказание, ее следует применять для вопиющих случаев, когда кто-то действительно нарушает права человека.

По его словам, следственные органы и судьи должны тщательнее расследовать и рассматривать такие дела.

"Нужно смотреть, действительно ли здесь есть состав правонарушения, действительно ли это преступление, а не какое-то волеизъявление человека, его мысли, за которые наказывать в принципе нельзя", — считает юрист

Кормилицын отметил, что есть случаи, когда человека наказывали за его мысли, а не фактически совершенное преступление.

"По сути дела, картинкой может быть мысль другого человека. А тому, кто поставил лайк, может быть, нравится эта мысль, но он ничего не сделал, экстремизма в его действиях нет, но человека за это сажают", — добавил он.

Подходит для стабильного общества

Как считает завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ, профессор Леонид Головко, частичная декриминализация 282-й статьи позволит разграничить реальный экстремизм и действия в социальных сетях, которые не несут общественной опасности.

По мнению эксперта, частичная декриминализация данной статьи ориентирована на абсолютно стабильную ситуацию в обществе.

"Предполагаю, в случае нестабильности ситуации, межнациональных, межрелигиозных столкновений, которые вспыхивали в нашей истории последние 30 лет, наверное, будет предложено какое-то иное решение, потому что при тревожных ситуациях нужно действовать оперативно", — подчеркнул он и добавил, что декриминализация рискованна там, где есть призывы к реальным погромам.

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