Запрос и предоставление лицам cведений о задолженности осуществляется в электронном виде

Согласно Налоговому кодексу РК, акт сверки исключен.

О внесении изменений и дополнений в кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» рассказывает главный специалист отдела «Учет и анализ» Управления государственных доходов по Алатаускому району г. Алматы С. Жолдас, сообщает Zakon.kz.

Управление государственных доходов по Алатаускому району г. Алматы сообщает, что внесены изменения и дополнения в кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» по следующем статьям:

Согласно кодексу «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», акт сверки исключен. Таким образом, согласно п. 8 ст. 97 кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», выписка из лицевого счета налогоплательщика о состоянии расчетов с бюджетом по всем или отдельным видам налогов, платежей в бюджет, социальных платежей, штрафов, пени выдается налоговыми органами по налоговому заявлению налогоплательщика в течение одного рабочего дня со дня регистрации такого заявления налоговым органам.

Согласно пп. 1 п. 4 ст. 101 кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», зачет и возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы налога, платежа в бюджет, пени производятся налоговым органом в течение десяти рабочих дней.

Согласно п. 3 ст. 108 кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины производится налоговым органом на основании представленных налогоплательщиком налогового заявления и документа соответствующего государственного органа, подтверждающего правомерность возврата.

Согласно ст. 100 кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», порядок предоставления сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе

1. Налоговый орган на основании запроса о предоставлении сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе, предоставляет такие сведения:

1) органам юстиции – не позднее пяти рабочих дней со дня поступления запроса;

2) другим государственным органам и (или) лицам, предоставление которым предусмотрено законодательством Республики Казахстан, налогоплательщику – не позднее одного рабочего дня со дня поступления запроса.

Запрос и предоставление лицам, указанным в подпунктах 1) и 2) части первой настоящего пункта, сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе, осуществляется в электронной форме.

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