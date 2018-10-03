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В WhatsApp появится реклама

Сообщения могут появиться в верхней части интерфейса.

Фото : © РИА Новости / Наталья Селиверстова3 октября 2018, 17:13

Со следующего года мессенджер WhatsApp начнет показывать пользователям таргетированную рекламу, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Silicon.

Отмечается, что рекламные сообщения могут появиться в верхней части интерфейса.

Ранее один из создателей мессенджера Брайан Эктон в интервью журналу Forbes рассказывал о разногласиях с руководством Facebook, которая в 2014 году приобрела сервис за 19,3 миллиарда долларов. По его словам, компания планировала монетизировать WhatsApp еще до его покупки.

Кроме того, Эктон заявил, что Facebook рассматривал возможность отказа от сквозного шифрования в мессенджере. Программист подчеркнул, что в случае реализации этой идеи доступ к сообщениям пользователей получит третья сторона.

Британский таблоид The Sun со ссылкой на источники в WhatsApp сообщал, что появление рекламы действительно рассматривается руководством Facebook, однако о смене способа шифрования сообщений речи пока не идет.


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