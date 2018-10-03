Как уменьшить риск медикаментозных ошибок

Централизованное разведение и распределение лекарств позволило значительно снизить количество медикаментозных ошибок и повысить безопасность пациентов Совминки.

В США в среднем каждые день умирает 20 человек от медикаментозных ошибок (более 7.000 человек в год). Другие мировые эпидемиологические исследования озвучивают, что уровень смертности от медикаментозных ошибок составляет 1 случай на 131 амбулаторных пациентов, и 1 случай на 854 стационарных пациентов.

Результаты крупного систематического обзора, опубликованного в конце 2017 года в Британском медицинском журнале, показал, что:

• в среднем 2,7 медикамента пациентам назначались без показаний;

• в 5% случаев пациентом принимался ошибочно не тот медикамент;

• в 10% случаев медикамент был противопоказан или не учитывались сопутствующие патологии;

• в 2-58% случаев имело место лекарственное взаимодействие;

• в 44% случаев отмечалась неправильная доза медикамента;

• в 23-57% отмечались ошибки в назначениях у пациентов старше 65 лет.

Современные стандарты оказания качественной медицинской помощи главным своим приоритетом ставят безопасность пациента. Это, прежде всего, требует постоянного поиска эффективных путей снижения риска медикаментозных ошибок.

Более 80% медикаментозных ошибок происходят на этапах назначения, разведения и распределения медикаментов; на этапах где непосредственно вовлечен пациент, а значит риск здесь наиболее высокий.

Одним из ключевых подходов для снижения риска медикаментозных ошибок является централизация приготовления и распределения медикаментов в клинике.

Процесс централизованного разведения и распределения медикаментов исключает или значительно уменьшает:

• проблемы с хранением медикаментов в отделении: не всегда удается соблюдать требования по хранению в отделениях (температурный режим, ограничение доступа), контроль над сроками хранения и условиями хранения, особенно разведенных лекарств;

• проблемы с некорректными врачебными назначениями: специально обученные вопросам клинической фармакологии провизора централизованно проверяют все назначения врачей на соответствие дозовому режиму, пути введения, кратности введения, взаимодействия лекарств между собой, вероятности терапевтического дублирования;

• проблемы с неправильным разведением препаратов: это функция отдана специально обученным и подготовленным сотрудникам централизованной аптеки, которые специализируются на правильном разведении инъекционных препаратов с точной идентификацией каждого шприца и флакона;

• проблемы с неправильным распределением: на каждой таблетке и каждом шприце с разведенным лекарством указана ФИО, дата рождения пациента, название препарата, доза, путь введения.



С целью предотвращения всех этих проблем, в Совминке АО "Центральная клиническая больница" Алматы в октябре 2017 года была организована новая структура – отделение централизованного распределения лекарственных средств (ОЦРЛС).

Запуск и функционирование централизованной аптеки требует значительных финансовых затрат и организационных изменений как в структуре клиники, так и в подходах к лекарственной терапии у врачей и среднего медперсонала.

Централизованное разведение и распределение лекарств позволило значительно снизить количество медикаментозных ошибок и повысить безопасность пациентов Совминки.

Такие стратегические изменения в подходах к безопасности проводимого лечения пациентов позволяет Совминке АО "Центральная клиническая больница" Алматы встать в один ряд с ведущими клиниками мира. Доказательством этого служит успешная аккредитация JCI (Joint Commission International), признанной во всем мире как стандарт того, что безопасность пациентов клиника ставит своей главной задачей.

Материал подготовил врач – клинический фармаколог АО "Центральная клиническая больница" Дидар Бакыбаев.

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