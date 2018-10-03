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Драка в лицее Алматы: соцпедагог уволилась по собственному желанию

Завуч школы оказалась на больничном после очередного родительского собрания.

Фото : соцсети3 октября 2018, 17:37

Соцпедагог школы-лицея №146, где произошла потасовка из-за которой ученик находится в больнице в тяжелом состоянии, уволилась по собственному желанию, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал директор школы №146 Нургали Нурадинов, в учебном заведении были проведены уже несколько собраний, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. На одном из таких обсуждений, завучу лицея Жанат Жаканбаевой стало плохо. Сейчас женщина находится на больничном и желания уволиться пока не изъявляла.

Несмотря на это, в беседе с журналистами отец пострадавшего мальчика Максат Кожалымов рассказал, что ему уже сообщили, что оба работника образовательного учреждения решили уйти из школы. Также стало известно, что состояние пострадавшего в драке ребенка все еще тяжелое, мальчик продолжает лечение на больничной койке. Кроме того, по ранее написанному заявлению в органы, полицейские уже начали расследование уголовного дела.

29 сентября обычная перепалка двух учеников в школе №146 Алматы переросла в драку с участием родителей. Конфликт между восьмиклассниками начался около года назад, когда один из учеников оскорбил другого в чате WhatsApp. По словам мамы пострадавшего школьника Евгении Кожалымовой, их ребенка жестоко избили прямо в школе родители одноклассника. В конфликте якобы были замешаны муж и дочь социального педагога этой же школы. Заявление от Кожалымовых поступило. Судмедэкспертиза ребенку будет проведена, когда его выпишут из больницы. При этом родители второго участника конфликта, обвиняемые в избиении, подали встречный иск, в котором также указали на наличие побоев.


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