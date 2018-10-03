В МВД прокомментировали драку терапевта с пациентом

Проводится досудебное расследование по статье "Хулиганство".

В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали конфликт между терапевтом и пациентом, сообщает Zakon.kz.

"Случай имел место в столичной железнодорожной больнице. Департаментом внутренних дел города проводится досудебное расследование по статье 293 Уголовного Кодекса РК (хулиганство)", - сообщил представитель министерства Алмас Садубаев.

В соцсетях распространяется видео, на котором врач больницы прыгнул на лежачего пациента с перевязанной головой.

В ночь с 1 на 2 октября в приемный покой больницы поступил пациент с травмой головы, не требующий госпитализации. Он был осмотрен дежурным нейрохирургом, была оказана медицинская помощь. Сам пациент находился в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, выражался нецензурно.

Главный врач центральной дорожной больницы Сергей Демочкин прокомментировал инцидент, заявив, что терапевт будет уволен из больницы. В медучреждении идет служебное расследование.

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