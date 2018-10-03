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12 комиксов о том, как изменились мужчины за последнее время

За последние несколько десятков лет наш мир переменился и мы изменились вместе с ним.

Фото : adme.ru3 октября 2018, 17:39

Перемены коснулось всего, включая поведение, стандарты, принципы и внешность как мужчин, так и женщин. Но сегодня мы решили сравнить нынешнюю сильную половину человечества с тем, что было раньше.

AdMe.ru нарисовал иллюстрации о том, какими были мужчины раньше и какими они стали сейчас. И, так как в каждом парне где-то глубоко внутри живет «дикий зверь», да и девушки часто ассоциируют мужчин с животными, мы решили отпустить фантазию. Оцените, что из этого вышло.

Внешность мужчин теперь не сравнить с тем, что было прежде



И при встрече сейчас совсем другие знаки приветствия



Для занятий спортом теперь потребуется чуть больше, чем просто наличие спортивной одежды

А бороду теперь нужно не просто отрастить, но и тщательно ухаживать за нею



Богатство современного мужчины не всегда осязаемо



Зато сейчас намного больше вариантов, куда потратить свои деньги, чтобы выглядеть модным



Вырос выбор одежды, зато размеры некоторых вещей значительно уменьшились

Отдых с друзьями никуда не делся, сменилось лишь место его проведения



А для многих высокооплачиваемых профессий теперь может потребоваться лишь подключение к интернету



Порой интернет даже становится приоритетнее спячки



Сейчас мужчины стали чуточку нежнее и к окружающим, и к себе



Зато понятие крутости изменилось в сторону здорового образа жизни, и это радует



А с каким животным вы ассоциируете своего мужчину?


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