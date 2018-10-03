Убийство Дарьи Махартовой - Дело в отношении полицейских будет закрытым

Гособвинитель сообщил, что заключать процессуальное соглашение не будут.

3 октября в Костанайском районе состоялось второе слушание дела в отношении двоих сотрудников ДПС Костанайского РОВД Алмата Ермаканова и Руслана Рыжеволова, которые обвиняются в халатности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Гособвинитель Мейрам Кузбаев сообщил, что заключать процессуальное соглашение не будут. Дальнейшее рассмотрение дела, как постановил судья, будет проходить в закрытом режиме.

18-летняя Дарья Махартова 20 июля вечером вышла на пробежку и с тех пор не выходила на связь. К поиску были подключены волонтеры Костаная. Чуть позже 18-летнюю жительницу Затобольска нашли мертвой в лесопосадках близ Костаная.

Полицейскими было начато досудебное расследование по статье "Убийство". Полиция распространила фоторобот подозреваемого. Также стало известно о том, что не отреагировавших должным образом на вызов в день смерти 18-летней Дарьи Махартовой двух полицейских Костаная арестовали. По подозрению в убийстве Дарьи задержан 26-летний мужчина. Позже полицейскими при проведении следственных действий установлен второй подозреваемый.

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