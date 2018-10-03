Путин назвал Скрипаля подонком
Также он удивился происходящему по делу об отравлении в Великобритании: "Что приехал мужик и начал травить бомжей".
Фото : m.tvc.ru3 октября 2018, 18:44
Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля подонком и предателем родины, сообщает РИА Новости.
"Что касается Скрипалей и так далее — искусственно раздувается этот шпионский скандал очередной. Я просматриваю некоторые информационные источники, ваши коллеги проталкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион — предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины", — сказал президент на пленарном заседании Российской энергетической недели.
Также он удивился происходящему по делу об отравлении в Великобритании: "Что приехал мужик и начал травить бомжей".
Путин назвал Скрипаля "просто подонком", отметив, что, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше.
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