Путин назвал Скрипаля подонком

Также он удивился происходящему по делу об отравлении в Великобритании: "Что приехал мужик и начал травить бомжей".

Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля подонком и предателем родины, сообщает РИА Новости.

"Что касается Скрипалей и так далее — искусственно раздувается этот шпионский скандал очередной. Я просматриваю некоторые информационные источники, ваши коллеги проталкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион — предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины", — сказал президент на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Также он удивился происходящему по делу об отравлении в Великобритании: "Что приехал мужик и начал травить бомжей".

Путин назвал Скрипаля "просто подонком", отметив, что, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше.

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