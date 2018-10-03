Возле акимата Усть-Каменогорска поселились бобры

Специалисты видят в этом своеобразный показатель благоприятной экологической обстановки в городе, ведь селиться в загрязненных водоемах животные не будут.

На телефон экологического патруля Центра Экологической Безопасности поступила необычная жалоба о том, что в центре города семейство бобров уничтожает деревья, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Своеобразный "лесоповал" млекопитающие устроили, на протоке Иртыша, в районе улицы Пермитина, прибывшие на место экологи действительно обнаружили несколько поваленных деревьев и обустроенное жилище бобров, сообщили в ЦЭБ.

"«Это совершенно уникальный случай. Бобры достаточно пугливые животные, они не любят шума и городской суеты. И хотя лесоводы утверждают, что в Усть-Каменогорске уже были зафиксированы случаи появления бобров, но вот, чтобы так, прямо в центре города, с таким случаем мы сталкиваемся впервые", - говорит специалист Центра Экологической Безопасности Анатолий Филиппов.

Специалисты видят в этом своеобразный показатель благоприятной экологической обстановки в городе, ведь селиться в загрязненных водоемах животные не будут. При этом резкого роста популяции бобров в черте города экологи не прогнозируют.

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