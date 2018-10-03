Аким ЗКО ознакомился с проектами ГЧП в регионе

Также он рассказал и о других проектах, реализуемых в сфере здравоохранения области по линии государственно-частного партнерства.

Елбасы Нурсултан Назарбаев не раз говорил, что ГЧП должно стать основным механизмом развития инфраструктуры, в том числе социальной. В ЗКО в рамках реализации Послания Главы государства "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" проводится активная работа по реализации проектов с применением механизма государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Одним из крупных проектов является приобретение магнитно-резонансного томографа. Стоимость проекта составляет 818 млн. тенге. Срок проекта 5 лет. В данный момент завершена установка оборудования и проводится обучение специалистов. Уже на днях МРТ начнет работу. Целью проекта, как и любого другого в сфере здравоохранения является оказание населению высококачественных медицинских услуг. Также стоит отметить, что завершается ремонт главных дорог, ведущих к областной многопрофильной больнице. Этот факт тоже очень порадовал жителей области, которым стало проще и быстрее добираться до больницы.

Сегодня аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов посетил презентацию нового современного магнитно-резонансного томографа, установленного в рамках государственно-частного партнерства в областной многопрофильной больнице.

– Реализация проектов ГЧП позволяет снизить нагрузку на местный бюджет за счет того, что необходимая техника, оборудование приобретается за счет средств частных партнеров, и в течение нескольких лет мы постепенно выплачиваем стоимость лизинга, - сказал аким ЗКО.

Также он рассказал и о других проектах, реализуемых в сфере здравоохранения области по линии государственно-частного партнерства.

Согласно государственной программе "Денсаулык" в Акжаикской ЦРБ запланировано открытие инсультного центра 3 уровня на 10 кое, из которых 8 коек интенсивной терапии и реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения и 2 койки для отделения ранней реабилитации. Для центра в рамках ГЧП планируется приобрести компьютерный томограф. На данный момент объявлен конкурс на определение частного партнера. Стоимость данного проекта 379 млн. тенге. Помимо этого из местного бюджета выделено 34 млн. тенге на приобретение оборудования и также проводится конкурсная процедура. Уже закуплен аппарат искусственной вентиляции легких, стоимостью 18,2 млн. тенге и УЗИ-аппарат, стоимостью 23,6 млн. тенге. Планируемый срок открытия инсультного центра 1 квартал 2019 года.

На базе городской многопрофильной больницы функционирует инсультный центр первого уровня, для которого планируется приобрести ангиографическую установку. Приобретение ангиографической установки с широким спектром клинического применения улучшит качество оказания специализированной медицинской помощи населению ЗКО. Стоимость проекта 370 млн. тенге.

Вместе с этим, с Министерством здравоохранения РК прорабатывается вопрос о приобретении линейного ускорителя для проведения лучевой терапии для областного онкологического диспансера по линии ГЧП. Прогнозная стоимость оборудования 1,2 млрд. тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!