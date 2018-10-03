На улице Панфилова в Алматы опять меняют брусчатку

Ситуацию прокомментировали в городском акимате.

В Алматы на улице Панфилова близ улицы Кабанбай батыра перекладывают брусчатку, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Пешеходы, прогуливающиеся по улице Панфилова, сегодня столкнулись с некоторыми неудобствами. Проход по пешеходному коридору перекрыт из-за ведущихся работ по замене брусчатки. Ситуацию прокомментировали в городском акимате.

"В рамках гарантийных обязательств подрядчик за счет собственных средств меняет и подправляет все замечания", - рассказали в акимате Алматы.

Стоит отметить, что реконструированная улица была показана Главе государства в прошлом году. Сейчас по улице Панфилова организован пешеходный коридор от улицы Жибек жолы до улицы Кабанбай батыра.

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