Костанайские полицейские перешли на пешее патрулирование

Уличная преступность снизилась, - утверждают в департаменте внутренних дел области.

Полицейские Костаная патрулируют теперь в новом формате, коренным образом отличающемся от прежнего, передаёт корреспондент Bnews.kz. Большую часть автомобильных патрулей перевели на пешее несение службы. Количество пеших полицейских возросло в два раза. Теперь только десятая часть стражей порядка контролирует дорожную безопасность, а большее внимание уделяется реагированию на сообщения о нарушениях общественного порядка.

"Целью новой системы работы является усиление патрулирования полицейских в жилых массивах, предотвращение как грубых, так и мелких правонарушений в общественных местах, их профилактика. В Костанае пешие патрули несут службу в спальных районах, во дворах и гаражных кооперативах, проверяют наиболее подверженные кражам участки. Патрулирование в жилых массивах усиливается в ночное время", - сообщили в департаменте внутренних дел Костанайской области.

И полицейским уже есть чем похвастать. За 20 дней пешего патрулирования зафиксировано снижение уличной преступности, в том числе грабежей на 28 %, хулиганств на 15,2 %, краж с автотранспорта на 22%.

Что касается автопатрулей, то здесь теперь работают только офицеры. В дальнейшем планируется внедрить новую систему несения службы на территории всей области.

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