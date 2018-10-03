Лидеру ОПГ "Четыре брата" увеличили срок

В отношении ряда подсудимых назначенный приговор остался без изменений.

Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам судебная коллегия озвучила решение по апелляционному протесту осужденных по делу "ОПГ 4 брата". Согласно решению комиссии лидеру ОПГ 4 брата Еркину Избасару увеличили срок наказания, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Как известно ранее 26 подсудимых, проходивших по делу о хищениях нефти на месторождениях в Актюбинской области, вымогательстве, рейдерстве, незаконном хранении оружия, были признаны виновными и осуждены на сроки от 3 до 12 лет лишения свободы, а лидер ОПГ Еркин Избасар получил 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Бывшего заместителя начальника ДВД области Рахата Аханова также признали виновным и назначили наказание в 5 лет и 3 месяцев. И лишь одного из подсудимых Амандоса Есенгалиева приговорили к 2 годам условно и в связи с амнистией освободили от наказания.

"На основании статьи 52 УК РК путем совокупности преступлений Избасар Еркину определить наказание в 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества путем отбывания наказания в учреждении чрезвычайной безопасности. Признать в его действиях опасный рецидив преступлений", - отметил председатель судебной коллегии.

Помощнику Е.Избасара также увеличили срок на 3 года. Калиеву Аухату назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности, Калдымурату Картжанову назначили 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В отношении ряда подсудимых назначенный приговор остался без изменений, в том числе в отношении Рахата Аханова.

Ранее сообщалось о вынесении приговора в отношении членов организованной преступной группировки (ОПГ) "Четыре брата", где лидера группировки приговорили к 12 годам тюрьмы.

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