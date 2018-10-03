Полицейские Алматы объяснили первоклашкам основы правил дорожного движения

Полиция Алматы призывает родителей обратить внимание на знания детей в области ПДД

В рамках ОПМ "Внимание – дети!" продолжается обучение детей основам правил дорожного движения. Эта работа проводится среди учащихся школ Алмалинского района города Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.

"Если говорить об отдельно взятом Алмалинском районе, то всего в мероприятиях приняли участие более пятнадцати общеобразовательных школ. В целом, безопасное участие в дорожном движении актуально и на сегодняшний день, учитывая количество детей, обучающихся в начальных классах. В этой связи принято решение активизировать разъяснительную работу: инспекторы ювенальной полиции, дорожно-патрульные полицейские и отряды ЮИД проводят классные часы, ликбезы, викторины и наглядно изучают маршруты движения первоклашек. Дети должны знать, как переходить улицу и как вести себя на дорогах, и поэтому эти азы должны прививаться им как в семье, так и в школе", - сообщила начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

Между тем, полиция Алматы призывает родителей обратить внимание на знания детей в области ПДД. Дорожная азбука преимущественно должна изучаться в семье.

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