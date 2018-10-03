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Головкин посетил хоккейный матч в Астане

GGG находится с визитом на родине.

Фото : Sputnik Казахстан3 октября 2018, 21:46

Экс-чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин пришел на хоккейный матч "Барыс" – "ЦСКА", проходящий в Астане, сообщает Zakon.kz

На присутствие среди болельщиков столичной хоккейной команды "Барыс" прославленного боксера указал ведущий. После этого Геннадий Головкин встал с места и помахал всем присутствующим. Зрители громко приветствовали именитого соотечественника: "Гена! Гена"! Гена"!

В своем последнем поединке, который прошел 15 сентября в Лас-Вегасе, Головкин встречался с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и проиграл спорным решением судей.


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