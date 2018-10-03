ХК "Барыс" дважды сравнивал счет и все равно уступил

Игра перешла в овертайм, в котором Капризов принес победу ЦСКА - 3:2.

"Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ проиграл дома действующему финалисту Кубка Гагарина – московскому ЦСКА, сообщает корреспондент СИА "SPORTINFORM".

Первый период прошел без голов. А во втором гости усилиями Блажиевского добились успеха.

В начале третьей двадцатиминутки Акользин восстановил равновесие. На 56-й минуте Андронов вновь вывел ЦСКА вперед, но, за минуту до конца основного времени Боченски сравнял счет.

Игра перешла в овертайм, в котором Капризов принес победу ЦСКА - 3:2.

Ранее астанчане одержали три победы подряд. ЦСКА же выиграл в седьмой раз кряду.

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