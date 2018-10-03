ХК "Барыс" дважды сравнивал счет и все равно уступил
Игра перешла в овертайм, в котором Капризов принес победу ЦСКА - 3:2.
Фото : hcbarys.kz3 октября 2018, 22:05
"Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ проиграл дома действующему финалисту Кубка Гагарина – московскому ЦСКА, сообщает корреспондент СИА "SPORTINFORM".
Первый период прошел без голов. А во втором гости усилиями Блажиевского добились успеха.
В начале третьей двадцатиминутки Акользин восстановил равновесие. На 56-й минуте Андронов вновь вывел ЦСКА вперед, но, за минуту до конца основного времени Боченски сравнял счет.
Игра перешла в овертайм, в котором Капризов принес победу ЦСКА - 3:2.
Ранее астанчане одержали три победы подряд. ЦСКА же выиграл в седьмой раз кряду.
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