Начальник таразской колонии и его водитель погибли в ДТП

По предварительной версии, два автомобиля столкнулись лоб в лоб из-за капота, который внезапно открылся у одной из машин.

В Таразе начальник колонии-поселения и его водитель не доехали до работы, скончавшись в жуткой аварии. Еще пятеро человек с тяжелыми травмами попали в реанимацию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

По предварительной версии, два автомобиля столкнулись лоб в лоб из-за капота, который внезапно открылся у одной из машин.

По словам очевидцев, у "Мерседеса" открылся капот, его водитель резко вывернул на полосу встречного движения и столкнулся со служебной иномаркой. В ней ехали на работу руководитель исправительного учреждения и четверо его коллег. Начальник и шофер погибли на месте. Четырех пассажиров двух машин в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

В полиции завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей". Состояние предполагаемого виновника ДТП, 41-летнего водителя "Мерседеса", оценивают, как крайне тяжелое.

Один в крайне тяжелом состоянии, повреждение печени, голени, перелом бедра, произведена полосная операция с ушиванием повреждения печени. Остальные четверо поступили с политравмами, повреждением костей нижних конечностей, плеча. Они все в данный момент - состояние стабильно тяжелое, - комментирует ситуацию заместитель главного врача больницы № 1 г. Тараза Сакен Жумашев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!