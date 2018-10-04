Микроавтобус насмерть сбил пешехода на Капчагайской трассе

От удара пешехода отбросило на несколько десятков метров.

Трагедия произошла на Капчагайской трассе, рядом с поселком Заречный, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Со слов очевидцев, мужчина, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения. Выбегал на проезжую часть, ходил по ней из стороны в сторону.

Водитель микроавтобуса Toyota HiAce поздно заметил его, и не успел затормозить. Удар был такой силы, что пешехода отбросило на несколько десятков метров. От полученных травм он скончался на месте.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.

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