Микроавтобус насмерть сбил пешехода на Капчагайской трассе
От удара пешехода отбросило на несколько десятков метров.
Фото : zakon.kz4 октября 2018, 00:37
Трагедия произошла на Капчагайской трассе, рядом с поселком Заречный, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Со слов очевидцев, мужчина, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения. Выбегал на проезжую часть, ходил по ней из стороны в сторону.
Водитель микроавтобуса Toyota HiAce поздно заметил его, и не успел затормозить. Удар был такой силы, что пешехода отбросило на несколько десятков метров. От полученных травм он скончался на месте.
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.
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