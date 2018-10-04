В Генпрокуратуре прокомментировали ситуацию с Гульнарой Каримовой

Гульнара Каримова все еще отбывает наказание в установленном порядке.

Генеральная прокуратура Узбекистана прокомментировала информацию о том, что старшая дочь первого президента страны Ислама Каримова Гульнара якобы вышла из мест лишения свободы и находится дома, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Kun.uz.

Ранее сообщалось, что дочь Гульнары Каримовой и внучка первого президента Узбекистана Иман Каримова 28 сентября вылетела из Ташкента в Лондон.

28 сентября текущего года Иман Каримова выложила на своей странице в Instagram фото посадочного талона на рейс HY201 "Узбекистон хаво йуллари" по маршруту Ташкент-Лондон.

Кроме этого, она написала, что "мама теперь дома". Конечно же она имела ввиду Гульнару Каримову.

2 октября, корреспонденты Kun.uz обратились в Генеральную прокуратуру Узбекистана для получения более подробной информации.

В Генеральной прокуратуре отметили, что Иман Каримова действительно покинула Узбекистан и никаких препятствий к этому не было, но Гульнара Каримова все еще отбывает наказание в установленном порядке.

Напомним, что летом прошлого года Генпрокуратура Узбекистана раскрыла детали по делу Гульнары Каримовой. Как оказалось, еще в августе 2015 года ее признали виновной в ряде финансовых преступлений и осудили на 5 лет условно.

"Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова признана виновной в совершении инкриминированных преступлений и ей назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы", - говорилось в сообщении генпрокуратуры.

Кстати, сын Гульнары Каримовой тоже живет в Лондоне.

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