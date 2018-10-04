В Уральске полицейские пустили под пресс изъятое оружие
Уничтоженный арсенал – это оружие, которое было изъято сотрудниками полиции или сдано добровольно жителями области.
Фото : Новости Якутии и Якутска - Ykt.Ru4 октября 2018, 01:12
В плавильные печи Уральского арматурного завода отправили 83 единицы оружия, сообщает корреспондент Хабар 24.
Такое комиссионное уничтожения оружия проводится полицейскими каждый квартал. На плавку отправлено 59 единиц гладкоствольного оружия, 21 газовый и 3 травматических пистолета.
Весь уничтоженный арсенал – это оружие, которое было изъято сотрудниками полиции или сдано добровольно жителями области.
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