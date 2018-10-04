Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Уральске полицейские пустили под пресс изъятое оружие

Уничтоженный арсенал – это оружие, которое было изъято сотрудниками полиции или сдано добровольно жителями области.

Фото : Новости Якутии и Якутска - Ykt.Ru4 октября 2018, 01:12

В плавильные печи Уральского арматурного завода отправили 83 единицы оружия, сообщает корреспондент Хабар 24.

Такое комиссионное уничтожения оружия проводится полицейскими каждый квартал. На плавку отправлено 59 единиц гладкоствольного оружия, 21 газовый и 3 травматических пистолета.

Весь уничтоженный арсенал – это оружие, которое было изъято сотрудниками полиции или сдано добровольно жителями области.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты