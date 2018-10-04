Сталлоне выложил первые фото со съёмок "Рэмбо-5"

Снимки, которыми он поделился, уже соответствуют образу не спецназовца,а ковбоя.

Выход пятой части "Рэмбо" запланирован на 2019 год. И старина Сталлоне решил порадовать ждущих ленту поклонников первыми снимками со съёмок, о старте которых сообщил чуть ранее, сообщает Life.ru

В четвёртой части, вышедшей в 2008 году, ветеран вьетнамской войны вернулся на ранчо к своему отцу в Аризону. И снимки, которыми он поделился, уже соответствуют образу не спецназовца, а типичного ковбоя-фермера. Которому, конечно, предстоит столкнуться с плохими ребятами — мексиканским преступным синдикатом. При этом Сталлоне сам принял участие в написании сценария.

На первом снимке герой предстал в шляпе с широкими полями, загнутыми по бокам наверх, клетчатой рубашке и штанах с бахромой. А самое главное: Рэмбо лишился своего неизменного атрибута — длинных волос.

На втором снимке Слай уже оседлал коня на фоне мрачных елей, а в подписи указал: "Приближается всадник, дикий и свободный". Что, вероятно, является отсылкой к вестерну "Приближается всадник" 1978 года, у которого было аналогичное цитате рабочее название.

Что касается поклонников — они щедро наградили снимки лайками и комментариям, где говорили, что очень ждут фильм с любимым героем. Но нашлись и те, кто отказывался признавать в этом будто сошедшем с экрана вестерна персонаже старого доброго бойца.

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