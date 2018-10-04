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Дело убитого КВНщика: родные просят для виновных пожизненный срок

На скамье подсудимых трое приятелей от 20 до 22 лет.

Фото : Zakon.kz4 октября 2018, 06:51

В Актау 3 октября начался суд по делу об убийстве отца четверых детей и экс-участника актюбинской сборной КВН Данияра Алимбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

На скамье подсудимых трое приятелей от 20 до 22 лет. Родственники и друзья погибшего потребовали для них пожизненного заключения.

Однако обвинение в убийстве предъявлено только одному: он, по версии следствия, нанёс ножевое ранение. Другим же вменяют только хулиганство – за участие в драке с погибшим и его товарищем. 32-летний Данияр Алимбаев скончался в июле от большой потери крови: его смертельно ранили ножом в ногу возле караоке-бара в Актау. Поддержать семью погибшего к суду пришли его друзья: участники актауской команды КВН. Они просят Генеральную прокуратуру взять дело на контроль.


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