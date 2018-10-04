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Глава Курганской области намерен развивать сотрудничество с Казахстаном

Курганская область и Казахстан имеют схожие профили по экономике.

Фото : Саламат Аязбай4 октября 2018, 07:30

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков планирует на новом посту сделать сотрудничество региона с Казахстаном "еще более плотным и максимально эффективным", а также развивать сотрудничество с другими странами СНГ, пишет РИА Новости.

Алексей Кокорин 2 октября покинул пост главы Курганской области в связи с переходом на новое место работы. В этот же день президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона замгубернатора Тюменской области Шумкова.

"Еще более плотным и максимально эффективным, потому что Курганская область и Казахстан имеют схожие профили по экономике. А раз профили схожие, то и проблемы похожи. Поэтому надо максимально вместе двигаться в этом направлении", — сказал Шумков РИА Новости, отвечая на вопрос, каким он видит сотрудничество с Казахстаном.

Он добавил, что сотрудничество с другими странами СНГ также может быть интересным для региона.

"Я бы начал от обратного — каким странам СНГ может быть интересна Курганская область как партнер. Нельзя себя навязывать. Нужно понимать, кому будем мы интересны и кто интересен нам, и исходя из этого строить полноценное взаимовыгодное сотрудничество, потому что иначе не бывает ни дружбы, ни экономики…", - сказал он.

Было отмечено, что возможна работа с Таджикистаном.


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