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Найденным 111 тысяч долларов в аэропорту Шымкента нашли применение

В 2011 году пограничники в самолете, прибывшем в Шымкент из Стамбула, обнаружили 111 тысяч долларов США.

Фото : timeskz.kz4 октября 2018, 07:40

По иску прокуроров более 100 тысяч долларов США обращены в доход государства, сообщает Timeskz.kz.

Еще в 2011 году пограничники в самолете, прибывшем в Шымкент из Стамбула, обнаружили 111 тысяч долларов США незадекларированной валюты.

По факту контрабанды было возбуждено уголовное дело. Перевозчиков иностранной валюты так и не установили, - ни по горячим следам, ни позже, в ходе досудебного расследования.

- В этом году уголовное дело было прекращено в связи с изменением уголовного законодательства и увеличением порогового значения, при котором наступает уголовная ответственность за контрабанду, - прокомментировали в пресс-службе Шымкентской транспортной прокуратуры.

Шымкентский транспортный прокурор обратились в суд с иском о признании "бесхозной" валюты, изъятой в 2011 году, и взыскании ее в доход государства.

19 сентября Абайский районный суд Шымкента удовлетворил это исковое заявление.


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