В Алматы ликвидировали стихийный строительный рынок

Торговать строительными товарами на этих участках никто не разрешал, поскольку это противоречит правилам благоустройства и торговли.

В Алматы снесли объекты незаконной торговли. В центре внимания - район рынка Тастак, где несколько улиц превратились в стихийный строительный базар, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Хозяева пристроек спокойно наблюдали за происходящим. Некоторые торговцы оправдывались, что снимают помещения в аренду.

Торговать строительными товарами на этих участках никто не разрешал, поскольку это противоречит правилам благоустройства и торговли.

Самодельные металлические прилавки и разные атрибуты стихийной торговли, изъятые на Прокофьева, загрузили в спецмашины. Возвращать их владельцам никто не будет. Все что собрано - поедет на свалку.

Альтернативу местных властей торговцы не принимают - не хотят переезжать в специализированные рынки. А горожане говорят, устали от постоянного хаоса и грязи.

- Мобильная группа создана при Алмалинском районе совместно с МПС Алмалинского района, патрулируют улицы. Улицу Брусиловского от Абая до Толе би привели в соответствие, не скажем, что на 100%, но на 80% привели в соответствие. Тротуары освободили, проезжая часть более или менее. Стоянки, парковки уже никому не мешают, - сообщил главный специалист отдела по развитию предпринимательства и промышленности Алмалинского района г. Алматы Гапур Бахтияров.

Полицейские выписали более 20 протоколов. Тех, кто попался впервые -предупредили, а злостных нарушителей оштрафовали почти на 60 тысяч тенге. Теперь подобные рейды будут проводиться регулярно, пока власти не наведут порядок вокруг рынка Тастак.

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