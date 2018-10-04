Умер придумавший термин "частица бога" физик Леон Ледерман

Ледерман удостоился Нобелевской премии за открытие мюонного нейтрино.

Американский физик Леон Ледерман, получивший Нобелевскую премию за открытие мюонного нейтрино (совместно с коллегами), умер в городе Рексберг, штат Айдахо. Ученому было 96 лет. Причины его смерти пока не называются, сообщает The New York Times.

Ледерман удостоился престижной награды в 1988 году вместе с Мелвином Шварцем и Джеком Стейнбергером. Экспериментально мюонное нейтрино они обнаружили в 1962 году, а гипотеза о существовании частицы появилась еще в 1940-х.

Физик также известен как автор словосочетания «частица бога», которым он назвал бозон Хиггса в своей книге «Частица Бога: если Вселенная это ответ, то каков вопрос?». Ироничный термин часто стал употребляться в СМИ, хотя ученые не раз критиковали его.

Ледерман родился в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из СССР (Киева и Одессы). Там же он закончил Сити-колледж, после чего отправился на войну. Затем он выучился в Колумбийском университете, защитил диссертацию. В 1978-1989-х годах руководил Национальной ускорительной лабораторией имени Энрико Ферми, затем перешел преподавать в Чикагский университет. Ученый открыл нейтральный каон, антидейтрон, ипсилон-мезон, мюоний, исследовал рождение лептонных пар в адронных столкновениях.

Источник: Лента.ру

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