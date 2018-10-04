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В Алматы включат сирены

В этой связи сотрудники Департамента просят жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.

Фото : kladovo.org.rs4 октября 2018, 08:53

4 октября 2018 года в 12:55 будет проведена проверка технической готовности системы оповещения, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

"Проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг в 12:55. В случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг", - пишет пресс-служба ДЧС Алматы.

В этой связи сотрудники Департамента просят жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.


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