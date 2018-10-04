Galaxy Note9 можно приобрести по программе Trade-In

Вы приносите свой старый смартфон и получаете соответствующую скидку на покупку Galaxy Note9.

Samsung запускает программу по обмену старых мобильных устройств Trade-In, которая позволит казахстанцам стать владельцем нового, невероятно мощного смартфона Galaxy Note9 с расширенной памятью, камерой, адаптирующейся подобно человеческому глазу и инновационным электронным пером S Pen с дистанционным управлением по специальным, выгодным условиям!

Trade-In – это удобно и выгодно: вы приносите свой старый смартфон и получаете соответствующую скидку на покупку Galaxy Note9.

Чтобы приобрести новинку по программе Trade-In, нужно посетить магазин официального партнера Samsung Electronics в период с 1 по 31 октября.

Обновить свое мобильное устройство можно в считанные минуты. Консультант оценит стоимость вашего старого смартфона и сообщит вам размер скидки, после чего можно переходить к самому приятному этапу – приобретению желанной новинки!

Подробнее о том, как принять участие в программе Trade-In, какие модели смартфонов можно обменять на скидку в рамках программы, а также размер данной скидки, можно узнать на сайте компании. Чем новее модель вашего устройства и чем бережнее вы с ним обращались, тем больше размер скидки.

Выгода программы Trade-In от Samsung очевидна – ваш старый смартфон может быть оценен выше рыночной цены, в результате чего вы можете получить скидку на новенький Galaxy Note9 в размере до 200 тысяч тенге!

Во многих странах мира программа Trade-In успешно работает уже много лет и включает в себя многие категории товаров – от мобильных устройств до автомобилей. Это отличная возможность для покупателей – быстро избавиться от старого имущества и осуществить свою мечту!

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