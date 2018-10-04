На западе Казахстана пройдут дожди

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 октября, передает Zakon.kz.

Синоптики отмечают, что по-прежнему на большую часть территории Казахстана влияет отрог антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, лишь в западной части с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.

"В Жамбылской, Туркестанской, утром и днем в Кызылординской области местами усилится ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. В Алматинской области утром и днем в районе Жаланашколя усилится ветер 15-20 м/с. В Атырауской, Костанайской областях ночью и утром местами ожидается туман.В Туркестанской, Мангистауской, на большей части в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, местами в Алматинской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Алматы: днем 18°, ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем 17°, ясно.

Прогноз погоды на 4 октября.

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