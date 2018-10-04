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Конференция по CRM системам и эффективности бизнеса состоится в Алматы

Мероприятие будет интересно владельцам бизнеса и руководителям отдела продаж, коммерческим директорам и директорам по развитию, директорам по маркетингу.

Фото : CRMConf20184 октября 2018, 09:38

9 октября пройдет единственная в Казахстане бесплатная конференция по CRM системам и эффективности бизнеса — CRMConf2018.

600+ участников, 4 секции: продажи, маркетинг, клиентский сервис, экспертная дискуссия, 8 докладов.

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Почему стоит пойти?

Вам точно нужно быть тут, если Вы хоть раз задавались одним из этих вопросов:

• Как и где искать новых клиентов и не потерять старых?
• Как сделать, чтобы клиенты хотели покупать только у вас?
• Как сделать уникальный сервис, чтобы продать больше?

Доклады от экспертов

8 докладов от признанных экспертов в области продаж и коммуникаций с клиентами:

• Илья Балахнин - маркетолог-практик №1 в России. Генеральный директор и управляющий партнер группы "Strikh" и агентства "Paper Plans";
• Андрей Длигач - генеральный директор компании "Advanter Group";
• Михаил Беляев - руководитель "1С-Битрикс" в Санкт-Петербурге;
• Владимир Денисов - руководитель компании "iLab";
• Анна Осипова - партнер, коммерческий директор сети фитнес-клубов "FitnessBlitz"
• Руслан Калимуллин - бизнес-тренер "Erickson Coaching International" и другие.

Мероприятие будет интересно владельцам бизнеса и руководителям отдела продаж, которые хотят понимать, как увеличить доходы, коммерческим директорам и директорам по развитию, директорам по маркетингу – продуктивно будет для каждого!

Ждем Вас!

9 октября, Алматы, Grand Ballroom, гостиница "Казахстан"

Участвовать бесплатно!

Количество мест ограничено, поспешите!


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