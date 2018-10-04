США прекратили поставки нефти в Китай

Как президент я обязан защищать интересы страны - Трамп.

Поставки сырой нефти из США в Китай полностью прекратились на фоне торговой войны, которая разгорелась между двумя странами. Об этом, как сообщает Reuters, рассказал президент компании China Merchants Energy Shipping Се Чуньлин в кулуарах отраслевой конференции в Гонконге.

«Мы являемся одними из основных транспортировщиков нефти из США в Китай. До начала торговой войны дела шли хорошо, но сейчас все совсем прекратилось», — сказал он.

Как отмечает РБК, агентство ссылается на данные Refinitiv Eikon, согласно которым поставки нефти из США в Китай прекратились в сентябре.

По данным Reuters, в июле в Китай поступили 10,5 млн барр. американской нефти, за август поставки составили 9,7 млн барр. Максимальный показатель был достигнут в мае — 13,9 млн. барр.

По данным Управления энергетической информации, общий объем экспорта нефти в США мае превысил отметку 2 млн. барр. в день, причем более 1 млн барр. предназначены для поставок в Азию.

Наведение порядка в торговых соглашениях было одним из главных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Он обещал пересмотреть невыгодные для США торговые соглашения. Между Китаем и США прошло уже несколько раундов взаимного повышения пошлин. 18 сентября Трамп объявил об очередном повышении пошлин на ряд китайских товаров сумму ​$200 млрд.

Новые пошлины на уровне 10% вступили в силу 24 сентября, а с 1 января 2019 года они вырастут до 25%.

«Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно приступим к третьему этапу, который предусматривает пошлины на дополнительный импорт в размере ​$267 млрд», — пообещал тогда Трамп. «Как президент я обязан защищать интересы работающих мужчин и женщин, фермеров, владельцев ранчо, бизнеса и самой нашей страны. Моя администрация не будет бездействовать, когда эти интересы подвергаются нападению», — заявил Трамп.

Китай объявил о введении с 24 сентября таможенных пошлин в 5% и 10% на товары из США на общую сумму $60 млрд.

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