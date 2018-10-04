Инвестиции в финансово-страховой сектор сократились почти на 12%

Практически весь объем инвествливаний обеспечили собственные средства бизнеса.

Инвестиции в основной капитал финансовой и страховой сферы РК за прошедшие 8 месяцев текущего года составили 37,1 млрд тенге - это на 11,5% меньше, чем годом ранее (41,9 млрд тг), передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

В то же время общий объем капвложений по РК за аналогичный период увеличился на 33% и составили 6,4 трлн тенге.

Как отмечается, в составе инвестиций во всех отраслях, финансовая и страховая деятельность занимает всего 0,6%. В последние годы в целом удельный вес инвестиций в данную сферу деятельности не превосходил 1%.

Лидером по инвестициям в финансовую и страховую деятельность является Алматы. В южной столице сконцентрировано 69,9% (25,9 млрд тг) всех инвестиций в данной сфере. Далее, Астана - 13,5% или 5 млрд тг (годом ранее - 4,4 млрд тг).

Замыкает ТОП-3 Кызылординская область, в которой на развитие финансового сектора инвестировали за январь-август 2018 года 1,3 млрд тг, что превышает инвестиции аналогичного периода 2017 года в 12,5 раз. Суммарная доля трех перечисленных регионов составила 87% или 32,3 млрд тг.



Основной источник фондирования капитальных инвестиций, традиционно - собственные средства бизнеса, которые составили за 8 месяцев 2018 года почти все 100% инвестиций в секторе (и всего 0,04% пришлось на заемные средства).

В аналогичном периоде прошлого года инвестиции за счет собственных средств составили 41,2 млрд тг (98,4%). Инвестиции за счет заемных средств и банковских кредитов суммарно составляли 681,8 млн тг.

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