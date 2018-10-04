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Военные разведчики водрузили флаг ОДКБ на вершину пика Нурсултан

Восхождение на заснеженную высоту 4330 метров над уровнем моря обеспечивали воины Десантно-штурмовых войск Казахстана.

Фото : Департамент по делам обороны г. Алматы4 октября 2018, 10:53

Сводная группа военных разведчиков покорила пик Нурсултан и водрузила на его вершине флаг Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Zakon.kz.

водная группа альпинистов сформирована в рамках тактико-специального учения ОДКБ «Поиск-2018» из военнослужащих Армении, Казахстана, России и Таджикистана. В нее вошли профессионалы высшего класса, многие из которых являются призерами международных армейских игр.

Восхождение разведчиков на заснеженную высоту 4330 метров над уровнем моря обеспечивали воины-разведчики альпийских подразделений разведывательного полка Десантно-штурмовых войск Казахстана.

Группа военных альпинистов успешно выполнила учебно-боевые задачи: овладела высотой в сложных погодных условиях, водрузила на вершину флаг Организации Договора о коллективной безопасности и продемонстрировала всем твердое намерение государств - членов ОДКБ сообща выполнять любые поставленные задачи в любых условиях обстановки и в любых условиях местности.


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