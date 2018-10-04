Вооруженного разбойника-наркомана задержали полицейские в Костанае

Задержанного доставили в ближайший отдел полиции.

В Костанае 30 сентября сотрудники местной полицейской службы УВД раскрыли разбойное нападение на женщину, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Как сообщили в полиции, потерпевшая около восьми вечера вышла в магазин. На обратном пути у подъезда дома к ее голове приставили оружие. Неизвестный потребовал деньги. У женщины с собой было только 200, этим и поживился подозреваемый.

Как только подозреваемый скрылся, женщина забежала домой и вызвала полицию.

"На место происшествия первыми прибыли сотрудники автопатруля №549. Стражи порядка опросили потерпевшую, которая смогла описать приметы нападавшего и сообщила, что у него был пистолет. Полицейские приступили к патрулированию. В соседнем дворе они увидели мужчину, который вызвал подозрение. Подойдя к нему, полицейские увидели, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Подозреваемый вел себя агрессивно", - сообщили в ДВД.

Задержанного доставили в ближайший отдел полиции. У него изъяли газовый пистолет. По данному факту начато досудебное расследование.

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