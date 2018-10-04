Музыкальная программа "Романтика по-немецки" прозвучит в Астане

Музыканты представят концерт 17 октября.

Известный творческий коллектив – Государственное трио Республики Казахстан «Форте-трио» под руководством Заслуженного деятеля РК Тимура Урманчеева выступит на сцене Камерного зала «Астана Опера». Гости вечера – Заслуженный деятель РК баритон Азамат Желтыргузов и альтистка Ольга Калько. 17 октября музыканты представят яркую концертную программу «Романтика по-немецки» из цикла «Форте-трио» приглашает».

Выступление Государственного трио РК «Форте-трио» – творческого коллектива ГКО «Қазақконцерт» состоится при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

В состав трио входят блистательные музыканты, лауреаты международных конкурсов – скрипачка Динара Базарбаева-Сахаман, виолончелист Мурат Нарбеков, художественный руководитель коллектива, прославленный пианист Тимур Урманчеев.

В этот вечер жителям и гостям столицы будет представлена музыка немецкого романтизма – произведения композиторов Феликса Мендельсона-Бартольди, Роберта Шумана, Йоганеса Брамса.

Прозвучит Фортепианное трио №2 до минор – одно из последних сочинений Ф. Мендельсона-Бартольди. В трио, написанном в период наивысшего расцвета композиторской и исполнительской деятельности автора, показаны основные характерные грани стиля Ф. Мендельсона. Этой музыке свойственны драматизм и мелодичность, виртуозность и подвижность, лаконичность.

Слушателям также предложат самый знаменитый вокальный цикл Р. Шумана – «Любовь поэта» на стихи Генриха Гейне, который был особенно близок ему по духу. Из шестидесяти пяти стихотворений цикла «Лирическое интермеццо», связанного с любовной историей из жизни самого Г. Гейне, композитор выбрал шестнадцать. В сочинении нашли отражение зарождение любви, тоска и сомнения, счастье и отчаяние.

Будет исполнен Фортепианный квартет №1 соль минор, ор. 25 Й. Брамса. Квартет отличает характерный для Й. Брамса эмоциональный строй, сочетающий элегичность и бурные порывы чувств. Произведение также характеризуют масштабность, необычное построение формы, многообразие жанровых связей, богатый тематизм и образность.

Начало в 19:00.

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