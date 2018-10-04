В Кызылорде поздравили ветеранов войны и труда

Собравшихся поздравили с праздником ветераны труда Оразбай Абишев и Турганбай Маханов. Мероприятие завершилось концертной программой.

В День пожилых людей в ресторане "Гранд Плаза" накрыли праздничный дастархан для 100 ветеранов войны и труда, а также общественных деятелей области, передает Zakon.kz.

Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев поздравил гостей, пожелав крепкого здоровья и долгих лет жизни.

"В нашей области проживает около 70 тысяч граждан пенсионного возраста. Для повышения качества жизни пожилых в регионе был принят комплексный план на 2018-2020 гг, предусматривающий мероприятия по социальной защите, улучшению здоровья, вовлечению в общественную жизнь и повышению компьютерной грамотности пенсионеров", - отметил аким области.

В завершение выступления глава региона предложил почтить минутой молчания память скончавшегося недавно государственного и общественного деятеля, председателя областного Совета ветеранов Сейилбека Шаухаманова.

Также собравшихся поздравили с праздником ветераны труда Оразбай Абишев и Турганбай Маханов. Мероприятие завершилось концертной программой.

Отметим, что сегодня в Кызылорде работают реабилитационные центры для людей с ограниченными возможностями на 150 мест, при областном Доме пожилых на 100 мест и при городском доме ветеранов на 50 мест, в Шиелийском районе действует реабилитационное отделение в дневном стационаре для ветеранов и лиц с ограниченными возможностями по здоровью, в котором обслуживается около 3 тысяч человек. Кроме того, на протяжении нескольких лет в области реализуется проект "Сыр мейірімі", в рамках которого огранизованы обеды 250 одиноких пенсионеров, инвалидов и малоообеспеченных семей. В рамках празднования 20-летия Астаны 250 ветеранов посетили Астану.

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