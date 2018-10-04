Большинство казахстанцев довольны работой силовых структур - эксперты

Иностранные эксперты изучили уровень доверия казахстанцев к правоохранительным органам.

Уровень безопасности в Казахстане хуже, чем в европейских странах, но значительно лучше, чем в африканских и южноамериканских государствах. Таковы результаты исследований, которые проводились в рамках проекта Европейского союза, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Впервые по заказу Генеральной прокуратуры уровень безопасности населения и доверия к правоохранительным органам изучали международные эксперты. В течение двух месяцев были опрошены четыре тысячи респондентов. На основе анкет был составлен отчёт рабочей группы, который показал, что большинство казахстанцев довольны работой силовых структур, и не боятся угрозы терактов. Авторы исследования изучали криминогенную обстановку более чем в ста странах.

"Нам есть с чем сравнить ситуацию в Казахстане. По среднеевропейским меркам Казахстан находится в среднем ряду по уровню безопасности, по уровню преступлений. По тяжким преступлениям, мы можем сказать, что Казахстан находится чуть выше среднего уровня, то есть ситуация хуже, чем в странах Европы, но намного лучше в сравнении с Африканскими и южноамериканскими странами. Мы знаем о случае гибели олимпийского чемпиона в Алматы. Но это не тенденция. Громкие преступления в Казахстане происходят не часто. То есть, возможно в течение последующих 10-20 лет подобного случая в Казахстане не произойдет", - высказался Джон ван Кестерен (Нидерланды), исследователь и аналитик в области международных исследований криминализации и виктимизации.

"Мы выявили, что 60% казахстанцев опрошенных, они считают, что полиция справляется с работой в целом, и конкретно в их районе, в их квартале. То есть это все казахстанцы из всех 4 тыс опрошенных фактически 6 из 10 сказали, что они удовлетворены тем, как работает полиция", - отметил Алексей Трошев, международный эксперт в области правоведения.

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