Тенге продолжает слабеть
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 366,57 тенге.
Фото : express-k.kz4 октября 2018, 11:34
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 366,57 тенге за доллар (+2,37 тенге), объем торгов – 31,85 млн долларов (+6 750 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5685 тенге за рубль (-0,0040 тенге), объеме торгов 10 млн рублей.
В обменниках курс доллара - 366 - 367,5 тенге, евро - 420,5 - 423 тенге, рос.рубля - 5,55-5,61 тенге.
В торгах приняли участие 18 банков.
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