"Астана" проведет первый домашний матч в групповом этапе Лиги Европы
Матч начнется в 20:50 час по времени Астаны.
Фото : Sports.kz4 октября 2018, 11:44
Сегодня, 4 октября, "Астана" проведет первый домашний матч в групповом этапе Лиги Европы нового сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках второго тура казахстанская команда примет французский "Ренн". Встреча пройдет в столице Казахстана на стадионе "Астана Арена" и начнется в 20:50 час по времени Астаны. В прямом эфире его покажет телеканал QazSport.
"Астана" в первом туре в гостях сыграла вничью с киевским "Динамо", а "Ренн" вырвал победу у чешского "Яблонца" в домашнем матче со счетом 2:1.
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