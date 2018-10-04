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"Астана" проведет первый домашний матч в групповом этапе Лиги Европы

Матч начнется в 20:50 час по времени Астаны.

Фото : Sports.kz4 октября 2018, 11:44

Сегодня, 4 октября, "Астана" проведет первый домашний матч в групповом этапе Лиги Европы нового сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках второго тура казахстанская команда примет французский "Ренн". Встреча пройдет в столице Казахстана на стадионе "Астана Арена" и начнется в 20:50 час по времени Астаны. В прямом эфире его покажет телеканал QazSport.

"Астана" в первом туре в гостях сыграла вничью с киевским "Динамо", а "Ренн" вырвал победу у чешского "Яблонца" в домашнем матче со счетом 2:1.


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