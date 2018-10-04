Асанов: 70% дел, рассматриваемых судьями Казахстана, не имеют отношения к спорам

Он обратил внимание, что заинтересован в привлечении экспертов, которые помогли бы совершенствовать гражданский процесс.

70% дел, рассматриваемых судьями Казахстана, не имеют отношения к спорам. Об этом сегодня на международной конференции на тему «Будущее уголовного правосудия в Казахстане: от гуманизации к управлению переменами» сказал председатель Верховного суда РК Жакип Асанов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Судебная система испытывает огромную загруженность. 60-70% того, что мы рассматриваем, абсолютно не имеет отношения к спорам. Но мы не должны превратить судебную систему, чтобы она работала конвейерным способом. Иначе не будет качества для разрешения сложных, коммерческих и особенно инвестиционных споров», - сказал Асанов.

На протяжении трех лет в Казахстане реализовывался проект Европейского Союза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане» (EUCJ). Один из самых ярких его результатов – проект по снижению количества тюремного населения.

Ж. Асанов рассказал и о достижениях прокуратуры за указанный срок. Так, по его словам, руководству госоргана удалось доказать, что есть иное видение прокуратуры, другие технологии, которые «бьют на результат, и которыми можно эффективно пользоваться».

«Конечно, еще осталось много не завершённого. Нам надо госорганам признать, что не все проснулись, когда проект EUCJ только начал работать. Не все приняли, не все поверили в ценность проекта. Сегодня ситуация абсолютно иная. Мы все с другим энтузиазмом готовы работать в таком формате, научились работать в тесном взаимодействии. Для того, чтобы реализовать проекты у нас есть всё. Есть страсть. Я имею в виду пружину, которая нас постоянно заряжает и заставляет действовать. У нас есть вера, вера возможности», - сказал он.

Глава ВС отметил, что в стране теперь есть четкая стратегия и планы с конкретными индикаторами и ясными продуктами. И обратил внимание, что заинтересован в привлечении экспертов, которые помогли бы совершенствовать гражданский процесс.

Татьяна Ковалева, Астана

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