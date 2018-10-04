"Веном": результат скрещивания тупого журналиста и агрессивной черной жижи

В широкий прокат вывалился потенциальный хит с Томом Харди от студии Marvel. Западные критики просто уничтожили рейтинг фильма, но мы не поняли - за что?

До премьеры "Веном" от студии Marvel осталось несколько часов. Рейтинг фильма на rottentomatoes уже ниже плинтуса (31% из 100 возможных). Почему западные критики уничтожили новинку, удалось ли Тому Харди показать ожидаемый уровень и хорошее ли это кино, вы узнаете в обзоре Zakon.kz.

Начнем с халтуры. Фильм длинный, начало скучное, стандартные супергеройские клише от Marvel на месте. Но все это было понятно изначально, так что обидных неожиданностей не случилось. Сверхзатянутую затравку можно легко оправдать тем, что студии надо было раскрыть нового героя вселенной, показать его характер и душевные метания. Не получилось, как в принципе до этого не получалось в целой плеяде аналогичных супергеройских фильмов от студии. Однако, стоит отметить, что никто сверх этого уже не ждал. Во всяком случае, среди реалистов. Не делали раньше - с чего бы вдруг начинать? Герой Тома Харди - успешный, неподкупный, самоуверенный западный журналист, но с одним минусом - это IQ, не превышающий уровень 14-летнего подростка. Его поступки лишены мотивации, главный сюжетный поворот в первой трети фильма старается в драму, но сразу забейте, вас ничем не удивят. Как итог: тупой как воробышек журналист безосновательно, без единого реального факта на руках, обвиняет самого могущественного человека на планете в убийствах, а также пытках над людьми. Результат очевиден: Том Харди уволен, сидит без денег, спивается, подружка его бросает. Тут вроде бы должно быть грустно, но дураков не жалко.

Хоть какое-то развитие "Веном" получает лишь спустя 30-40 минут экранного времени. К убогому журналисту (почему именно к нему нам никогда не объяснят) обращается ученая, которая как раз работает на самого могущественного человека планеты. Женщина вдруг понимает, что столько лет занималась бесчеловечными опытами, а сейчас совесть перестала позволять (на самом деле так у нее в бумажке с текстом написано, ведь по актрисе видно, что ей хочется и дальше мучить людей). Ученая хочет разоблачить главу мегакорпорации. Далее фильм можно не пересказывать, остановимся на ключевых моментах. Самым идиотским путем герои заходят на территорию секретного объекта, где явно должна быть лучшая система безопасности в мире, но ее тут нет. Более того - в стенах корпорации, в которой проводят бесчеловечные опыты (некую черную инопланетную субстанцию пытаются скрестить с человеком), нет даже камер видеонаблюдения. Алле, у нас тут будущее же показывают, нет? А дальше все как в мультике для самых маленьких: не поумневший журналист безбожно тупит, вся затея "по-тихому пробраться для сбора компромата" терпит фиаско, Харди подхватывает инопланетную заразу.

С этого момента начинается интересная часть фильма. Взаимоотношения главного героя и разговаривающей черной жижи, дарующей Харди суперсилу, получились отлично. Однако здесь тоже все по шаблону Marvel. Герои будут постоянно шутить, откусывать головы солдатам корпорации, мечтающим вернуть свое имущество, а в конце спасут мир (о боже, это же спойлер, а вы обещали без них!).

Вернемся к персонажам. Главный злодей получился у режиссера действительно плохим. Да, это не опечатка, а, к сожалению, - халтура авторов фильма. Ужасно скучный, невыразительный, предсказуемый - можно еще с десяток утомительных эпитетов придумать к нему, но в этом нет необходимости. Достаточно будет знать, что экранного времени у злого клише в костюме не так много.

Теперь к заслугам. Как уже сказано выше, недостатков у фильма достаточно, но 90% из них плавно переходят у Marvel из фильма к фильму. Всех это устраивает, ведь люди приходят в кино не для глубокого анализа, а посмотреть на любимых актеров, бодрый экшн и отличную постановку. Для всех вас отличная новость - получите отборную миску "хрючева" из всего того, к чему уже привыкли: хорошо поставленные сцены инопланетных побоищ, вполне себе оригинальный юмор, игра актеров... Главного злодея не берем в расчет, он открывает рот - вы закрываете глаза от скуки.

Так что же с фильмом не так по версии американских критиков? Рейтинг. И все? И все. PG-13 в западном прокате и "16+" в нашем. Этого явно недостаточно для "Венома". Вы только вдумайтесь: инопланетная жижа жрет человеческую плоть, чтобы выжить, если не жрет - то поедает живьем носителям (в данном случае Тома Харди), она способна без особых усилий разорвать на куски любого, кто встанет на пути. Но вам этого не покажут (в лучшем случае оставив за кадром), потому что фильм для детишек. Тут история как с "Рассомахой". Казалось бы, единственная его особенность - это в режиме ярости рвать на куски плоть, рубить туловища, но вместо этого Хью Джекман протыкает всех злодеев, вежливо и без единого следа крови вынимая лезвия. Тут схожая ситуация, но все же нашлась пара негуманных моментов (на двухчасовую ленту), чтобы уж совсем не кривить лицом от зацензуренной жестокости.

Вердикт: Еще один супергерой вселенной Marvel. Еще один плевок на канон, переосмысление оригинальной концепции. Еще один фильм с Томом Харди. И, наконец, еще один повод лишний раз сходить в кинотеатр, чтобы посмотреть, как нужно снимать фантастику.

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