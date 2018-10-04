Председатель Верховного суда рассказал о том, как раньше работала прокуратура

Каждый проверял и работал в меру свой фантазии, поэтому и деятельность была недостаточно эффективна. Но нам в это время крупно повезло - началась Конституционная реформа - Асанов.

Долгое время прокуроры проверяли государственные и частные организации без системного подхода, в меру своей фантазии. Об этом сегодня на международной конференции на тему "Будущее уголовного правосудия в Казахстане: от гуманизации к управлению переменами" сказал председатель Верховного суда РК Жакип Асанов, передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы долго искали ответ на вопрос: "Какова миссия прокуратуры?". Оказалось, это самая сложная задача. Мы видели, что система распыляется, нет конкретной зоны ответственности, есть только одна обязанность - объять необъятное", - сказал он.

Асанов пояснил, раньше по Конституции прокуратура обязана была следить за соблюдением законности. Но так как не существует сферы, которая не регулируется нормативными-правовыми актами, никаких пределов и границ для проверки не было. Так, прокуроры взвалили на себя обязанности всех 60 контролирующий органов.

"Проверяли кого хотим, когда хотим, что хотим. Прокуроры даже измеряли температуру в школах, детских садах, заглядывали в школьные журналы, не говоря уже о тендерах, проверках частного бизнеса. Каждый проверял и работал в меру свой фантазии, поэтому и деятельность была недостаточно эффективна. Но нам в это время крупно повезло - началась Конституционная реформа", - рассказал он.

По его словам, последние поправки в Конституцию определили две главные миссии прокуратуры - надзор и уголовное преследование. Высший надзор, конечно, остался, но это уже другой надзор, появились пределы в законе "О прокуратуре".

"Теперь прокурор не может по своей инициативе проверить бизнес. Конечно, бывают разные ситуации, но для этого, как минимум, нужно поручение самого генерального прокурора. Полностью обновили закон "О прокуратуре". Теперь он отражает новые конституционные функции прокуратуры, с учетом этого утвердили абсолютно новую структуру системы прокуратуры, которая по сути не менялась с советского периода. И по структуре очень похожа на структуру развитых государств", - отметил председатель Верховного суда.

Стратегию осуществления уголовного преследования (вторая миссия прокуратуры) чиновникам и силовикам помогали эксперты EUCJ. Они создали модель системы уголовного преследования.

"В рамках этой модели мы четко разделили сферу функций следствия и сферу функцию прокуратуры. Так работают все европейские страны в частности Германия на основе которой был разработан наш уголовный процесс", - пояснил он.

Татьяна Ковалева, Астана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!