Прокуроры Атырау добились снижения цен на медсправки в 2 раза

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования стоимость госуслуг по выдаче справок формы 086у и 083у снижена в 2 раза или с 7 990 до 3 875 тенге и с 5 070 до 2810 тенге соответственно.

Мерами прокурорского реагирования стоимость медицинских справок, выдаваемых учреждениями здравоохранения Атырау, снижена вдвое, передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Атырауской области.

«В ходе мониторинга законности и обоснованности формирования цен на медицинские услуги прокуратурой Атырау установлено, что поликлиниками города при определении цены на стоимость услуг по выдаче справок формы 086у и 083у в статью затрат необоснованно включены расходы по заработной плате специалистов и прочие издержки», - сообщили в прокуратуре.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования стоимость госуслуг по выдаче справок формы 086у и 083у снижена в 2 раза или с 7 990 до 3 875 тенге и с 5 070 до 2810 тенге соответственно.

«Анализ показал, что аналогичная ситуация в области ценообразования на госуслуги сложилась и в Атырауском областном центре психического здоровья. Здесь по акту надзора стоимость справок о состоянии учета снижена с 1 200 до 1 000 тенге, а для допуска на управление транспортом, ношение оружия и т.п. с 3 500 до 3 100 тенге», - отметили в надзорном органе.

Таким образом, прокуратурой области пресечена незаконная практика завышения цен на госуслуги, чем защищены права неограниченного круга лиц, заключили в ведомстве.

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