Асанов рассказал, как Евросоюз помог усовершенствовать работу прокуратуры
Команда реформаторов из 12 человек прошла специальные обучающие занятия, на многое они открыли глаза, особенно по вопросам менеджмента.
Председатель Верховного суда рассказал, как проект Евросоюза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане» (EUCJ) помог усовершенствовать работу прокуратуры Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Проект реализовывался на протяжении трех лет совместно с Генеральной прокуратурой, МВД, и Верховным судом. Основными достижениями Жакип Асанов назвал программы «10 мер по снижению тюремного населения», «примирение в гражданском процессе», «пробация и электронные браслеты», «занятость в колониях».
«Для модернизации работы прокуратуры нам нужны были средства, а из бюджета на эти цели деньги обычно не дают. Нам нужно было привлекать мировых экспертов, тех, кто не понаслышке, а в практической своей работе реализовывал проекты в области правосудия. Нам нужны были семинары, нужно было учиться менеджменту, этому нигде не учат. Руководители руководят по ощущению, интуиции. Но что такое менеджмент или проектный менеджмент, мы не знаем. А нам повезло, группа международных экспертов высокого уровня получила право на администрирование проекта в рамках EUCJ. Так у нас началась работа с 2015 по 2018 года», - поделился на международной конференции на тему «Будущее уголовного правосудия в Казахстане: от гуманизации к управлению переменами» Асанов.
Среди прочих реализуемых непосредственно в Генеральной прокуратуре проектов, Асанов отметил создание команды реформаторов из числа сотрудников ведомства. По его словам, эти сотрудники выделились во время обсуждений проектов своим желанием что-то изменить к лучшему.
«В итоге команда реформаторов из 12 человек прошли специальные обучающие занятия и на многое открыли глаза, особенно по вопросам менеджмента. Они помогли изменить прокуратуру как в содержательном (законодательном плане), так и организацию ее работы», - сказал он.
Также была проведена работа с прокурорами регионов. Был создан так называемый пул «послов перемен».
«Из каждой области по 2-3 прокурора мы обучали, потом они с горящими глазами уезжали в регионы и проводили полезную и большую работу на местах», - рассказал он.
В Генеральной прокуратуре был создан центр правоохранительных услуг с основной задачей - помочь каждому. Для этого в здании была снесена часть стен, создан «зеленый» коридор, чтобы люди могли зайти прямо с улицы, не предъявляя документов, не получая разрешений и так далее.
«Даже если надо было писать в другой орган государственный наши прокуроры помогали писать заявления. Внутри центра прокуроры, адвокаты, психолог, медиатор, судоисполнитель, нотариус. Мы очень много уделили внимания тому, как надо разговаривать с людьми», - рассказал Асанов.
Помимо этого, была изменена кадровая политика прокуратуры. Теперь при приеме на работу здесь применяют лучшие технологии HR.
«Мы, когда увидели, что конкурс проходит неправильно, приостановили его и объявили мораторий. Начали вырабатывать систему, и когда ее запустили, то к нам одномоментно обратились 2300 кандидатов. Прошел каждый 20-й, то есть 126 человек. И в этот момент люди поверили, что в прокуратуру можно устроиться без связей», - отметил он.
По данным международных опросов, до внедрения новой кадровой системы, 95% людей были уверены, что устроиться в прокуратуру без связей невозможно.
К слову, из 126 новых прокуроров 5 прошли отбор в проектный офис Генеральной прокуратуры и теперь работают там. Все это, по словам Асанова, произошло по рекомендации EUCJ.
Татьяна Ковалева, Астана
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