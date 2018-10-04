Лучшие иллюзионисты мира покажут своё шоу в Казахстане

Артисты подготовили для казахстанцев особенную программу и пообещали, что скучать им точно не придётся.

Впервые в Казахстане лучшие иллюзионисты мира продемонстрируют свою магию, передаёт Bnews.kz.

О закулисье шоу и чего ждать казахстанцам от представления артисты рассказали на пресс-конференции в Астане.

Шоу "Иллюзионисты" объехало уже 200 городов. Они выступали в 25 странах и теперь покажут свою шоу-программу в Казахстане.

6 и 7 октября увидеть выступления артистов можно будет в Астане в Конгресс-центре EXPO, а 10 и 11 октября в Алматы во Дворце Республики.

Как рассказал продюсер Симон Пейнтер, в новой версии шоу примут участие семь иллюзионистов. Это фальсификатор Харрисон Гринбаум, шоумэн Марк Калин, фокусница Джинжер Лайт, незабываемый Энзо, мастер побега Крэндл, манипулятор Себастьян Николас и мастер оружия Робин Шарп.

Уникальность команды артистов в том, что все они представляют разные страны, и каждый из них обладает "особой" магией. К примеру, мастер оружия - Робин Шарп умело орудует арбалетом. К слову, это самый опасный трюк шоу-программы.

Фокусница Джинжер отвечает за "большие иллюзии".

"Я работаю с огнём, левитация тоже мой конёк. Я также могу заставить летать шары на сцене и в зале зрителей. Я сама летаю по сцене и люблю взаимодействовать с публикой", - поделилась артистка.

"Мастер побега" – Кэндл покажет, как освободиться от оков за три минуты. А манипулятор Себастьян расскажет о "магии рук".

"Моя магия заключается в магии рук, я заставляю предметы появляться, исчезать и трансформироваться", - рассказал Себастьян.

Помимо этого, супружеская пара Марк Калин и Джинжер Лайт продемонстрируют самый известный трюк "распиливание женщины".

"Бывает такое, что трюк проходит не по плану. И один раз во время выступления, мы немножко не успели, и я даже порезала палец, у меня остался шрам. Но, с тех пор мы сделали работу над ошибками", - поделилась Джинжер Лайт.

К слову, для Казахстана иллюзионисты подготовили особенное шоу, но раскрывать все секреты они не стали.

"Я, на самом деле очень много говорю на сцене, потому что я комик. Иногда в силу проблем с переводом возникает недопонимание. Вот поэтому я больше опираюсь на визуальные трюки, чтобы исключить возникновение такой ситуации в силу большего или меньшего языкового барьера. Именно поэтому для Казахстана мы подготовили специальное казахстанское видео", - сказал фальсификатор Харрисон Гринбаум.

В завершении пресс-конференции артисты заверили, что скучать зрителям точно не придётся, потому что то, что показывают в фильмах нельзя сравнивать с живым представлением.

"Наше шоу визуальное. Несмотря на то, что мы очень много общаемся с публикой, мы стараемся хорошо провести с ней время. Нет ничего лучше, увидеть шоу воочию и своими глазами. То, что вы видели в фильмах и на телевидении, намного лучше увидеть живьём", - дополнила фокусница Джинжер Лайт.

Иллюзионисты отметили, что приехать в Казахстан с выступлением для них большая честь, и они ждут своего выхода на сцену, чтобы показать всё, на что способны.

Тамила Языкова.

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