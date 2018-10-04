Назначен первый заместитель председателя алматинского филиала партии "Нұр Отан"
Он сменил на этой должности Жулдыз Омарбекову.
Первым заместителем председателя алматинского городского филиала партии "Нұр Отан" стал Станислав Канкуров. Он сменил на этой должности Жулдыз Омарбекову, которая ранее была назначена вице-министром общественного развития Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
Станислав Канкуров родился в 1985 году в Алматинской области. Окончил МГУ имени Ломоносова по специальности "Стратегический менеджмент", университет имени Кунаева по специальности "Юриспруденция" и др. Владеет государственным, русским и английским языками.
Более 7 лет работает в партии "Нұр Отан". Прошел путь от районного отдела до городского филиала. Последние несколько лет работал заместителем председателя городского "Нұр Отана".
В ходе заседания городского Бюро Политсовета партии аким Алматы Бауыржан Байбек поблагодарил Жулдыз Омарбекову за плодотворную работу, а также поставил перед новым руководством ряд первостепенных задач, в том числе по модернизации работы общественной приемной партии, усилению деятельности депутатской фракции и молодежного крыла "Жас Отан".
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