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Назначен первый заместитель председателя алматинского филиала партии "Нұр Отан"

Он сменил на этой должности Жулдыз Омарбекову.

Фото : открытые источники4 октября 2018, 13:44

Первым заместителем председателя алматинского городского филиала партии "Нұр Отан" стал Станислав Канкуров. Он сменил на этой должности Жулдыз Омарбекову, которая ранее была назначена вице-министром общественного развития Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Станислав Канкуров родился в 1985 году в Алматинской области. Окончил МГУ имени Ломоносова по специальности "Стратегический менеджмент", университет имени Кунаева по специальности "Юриспруденция" и др. Владеет государственным, русским и английским языками.

Более 7 лет работает в партии "Нұр Отан". Прошел путь от районного отдела до городского филиала. Последние несколько лет работал заместителем председателя городского "Нұр Отана".

В ходе заседания городского Бюро Политсовета партии аким Алматы Бауыржан Байбек поблагодарил Жулдыз Омарбекову за плодотворную работу, а также поставил перед новым руководством ряд первостепенных задач, в том числе по модернизации работы общественной приемной партии, усилению деятельности депутатской фракции и молодежного крыла "Жас Отан".


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