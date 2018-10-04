Турагент сорвал астанчанину отдых за миллион тенге

Теперь он должен вернуть деньги частями.

Житель Астаны отдал более миллиона тенге за турпутевку, но поездка не состоялась, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Алматинском районном суде, астанчанин обратился с иском о защите прав потребителя и компенсации морального вреда.

Из материалов дела следует, что мужчина оплатил туристическую поездку на сумму более 1 миллиона тенге. Но отдых не состоялся, так как турагент не оплатил туроператору и растратил все деньги.

"В ходе судебного процесса согласно достигнутому медиативному соглашению стороны пришли к согласию. По условиям соглашения ответчик выплатит сумму долга частями. В случае нарушения ответчиком обязанности оплаты долга, истец вправе получить исполнительный лист для принудительного взыскания суммы задолженности", - сообщили в суде.

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