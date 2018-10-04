Тарифы на тепло в Астане не изменятся до конца года

На сегодняшний день по заявкам подключено к теплоснабжению 127 объектов соцкульбыта.

Тарифы на тепло в столице не изменятся до конца года, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акима Астаны.

Об этом в ходе брифинга по подготовке к отопительному сезону сообщил заместитель председателя правления АО «Астанаэнергосервис» Михаил Косачев.

«Они не меняются. Как они были утверждены в начале года, такими и остаются. Наши тарифы со станции, тарифы отпускные за передачу тепловой и электрической энергии не изменятся до конца года. У нас тарифы рассчитываются на 5 лет. Мы их утверждали в 2015 году. Увеличения тарифов не будет», – отметил М. Косачев.

Также спикер пояснил, что на сегодняшний день по заявкам подключено к теплоснабжению 127 объектов соцкульбыта. Тепло подано в 18 объектов здравоохранения, 72 детских сада, 16 школ, 11 учебных заведений, 3 объекта культуры.

«Ведутся плановые работы по объектам социальной сферы. Объекты жизнеобеспечения, то есть дома будут подключаться согласно поступившим заявкам. Если кто-то хочет раньше, то КСК долен дать заявку соответствующую, а мы подключим дома к теплу», – пояснил М. Косачев.

Готовность энергокомплекса составляет более 98%. Плановые работы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 завершатся к концу октября. Ранее сообщалось, что отопительный сезон начнется при установившейся температуре +10 °С и ниже в течение пяти суток.

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