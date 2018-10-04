В Алматы огонь с хозпостройки перекинулся на два гаража
Жертв и пострадавших нет.
Фото : zakon.kz4 октября 2018, 15:06
В Алмалинском районе Алматы произошел пожар, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, сообщение о том, что горят гаражи в районе ул.Богенбай батыра поступило на пульт "101" в 13:25 час.
По приезду на место происшествия пожарные выяснили, что загорелась хозпостройка, огонь с которой перекинулся на два гаража.
"Пожар локализован в 13:52 часов. Площадь пожара составила 15 кв.м. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС.
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