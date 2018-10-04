В Алматы огонь с хозпостройки перекинулся на два гаража

Жертв и пострадавших нет.

В Алмалинском районе Алматы произошел пожар, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, сообщение о том, что горят гаражи в районе ул.Богенбай батыра поступило на пульт "101" в 13:25 час.

По приезду на место происшествия пожарные выяснили, что загорелась хозпостройка, огонь с которой перекинулся на два гаража.

"Пожар локализован в 13:52 часов. Площадь пожара составила 15 кв.м. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!